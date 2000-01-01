Огромная благодарность Merch Factory за качественный мерч для нашей организации. Отдельное спасибо менеджеру Эмили, профессионалу своего дела, очень внимательная,всегда на связи, ответит на любой вопрос. Качество изделий и печати на высоте.



Юлия Качан

ООО «НМС»



5/5

Заказывали мерчи с логотипом и надписью на спине, сделали очень быстро и качественно, отправили быстро в Смоленск, всегда на связи, вносят необходимые корректировки, если нужны. Добрые, понимающие. Советую!

Ольга Никитина

ООО «Техоборонэксперт»



5/5

Сделали очень оперативно, хотя сроки были всего пару недель. И даже на день раньше привезли. Качество хорошее. Спасибо!



Родион Зорин

ПАО «Вымпелком»