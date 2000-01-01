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Создаем корпоративный мерч

Изготовим вещь с любым принтом для вашего бизнеса.
От идеи до производства и доставки.
СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
Создаем корпоративный мерч
Изготовим вещь с любым принтом для вашего бизнеса.
От идеи до производства и доставки.
СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
Изготовим вещь с любым принтом для вашего бизнеса.
От идеи до производства и доставки.
СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
Создаем корпоративный мерч

Мы создаем мерч, который помогает реализовать скрытый потенциал бренда и решает бизнес-задачи:

Позиционирование и узнаваемость бренда на рынке
Усиление корпоративной культуры среди сотрудников компании
Повышение лояльности клиентов и партнеров
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Наши услуги

Дизайн
Наш графический дизайнер разработает любой принт по вашим пожеланиям.

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Пошив
Собственное производство позволяет реализовывать проекты любого объема в сжатые сроки.

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Печать
Прямая печать методом шелкографии позволяет перенести на изделие любую вашу идею.

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Вышивка
Машинная вышивка позволяет добиться высокой прочности и износостойкости изображения.

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Сменные стикеры
Сменные стикеры на липучках кастомизируют мерч: сделают стандартную корпоративную одежду более индивидуальной.

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Доставка
Изготовим и доставим корпоративный мерч в любую точку мира. Даже если вы где-то между Кюрасао и островами Кука.

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База для корпоративного мерча

Мы ценим ваше время, поэтому уже разработали стильные и удобные лекала, продумав каждую деталь. Остается только определиться с дизайном, и можно запускать мерч в производство.
Футболка
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Худи
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Штаны
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Поло
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Худи на молнии
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Шопер
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Лонгслив
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Детский худи
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Панама
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Свитшот
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Бомбер
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Кепка
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Шорты
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Худи без рукавов
Свитшот на молнии
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Наши клиенты

Кейсы

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Отзывы

Огромная благодарность Merch Factory за качественный мерч для нашей организации. Отдельное спасибо менеджеру Эмили, профессионалу своего дела, очень внимательная,всегда на связи, ответит на любой вопрос. Качество изделий и печати на высоте.
Юлия Качан
ООО «НМС»
5/5
Заказывали мерчи с логотипом и надписью на спине, сделали очень быстро и качественно, отправили быстро в Смоленск, всегда на связи, вносят необходимые корректировки, если нужны. Добрые, понимающие. Советую!
Ольга Никитина
ООО «Техоборонэксперт»
5/5
Сделали очень оперативно, хотя сроки были всего пару недель. И даже на день раньше привезли. Качество хорошее. Спасибо!
Родион Зорин
ПАО «Вымпелком»
5/5
Заказали в Merch Factory худи и поло с логотипом компании. Отличное качество, четкий менеджмент, со сроками не подвели. Спасибо огромное от РА «Градус»
Мария Миргород
РА «Градус»
5/5
Очень приятные ребята: объяснили все нюансы, предлагали варианты, привезли образцы тканей в офис. Самая главная задача выполнена - сотрудникам понравились свитшоты и они их носят, спасибо!
Марина Журавлева
ООО «НС Ивент Менеджмент»
5/5
Замечательная компания, настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Отличное качество материалов и нанесения, вовлеченность команды в процесс и гибкость!
Дмитрий Кутузов
ООО «Партнер событий»
5/5
Заказывали мерчи с логотипом и надписью на спине, сделали очень быстро и качественно, отправили быстро в Смоленск, всегда на связи, вносят необходимые корректировки, если нужны. Добрые, понимающие. Советую!
Ольга Никитина
ООО «Техоборонэксперт»
5/5
Сделали очень оперативно, хотя сроки были всего пару недель. И даже на день раньше привезли. Качество хорошее. Спасибо!
Родион Зорин
ПАО «Вымпелком»
5/5
Огромная благодарность Merch Factory за качественный мерч для нашей организации. Отдельное спасибо менеджеру Эмили, профессионалу своего дела, очень внимательная,всегда на связи, ответит на любой вопрос. Качество изделий и печати на высоте.
Юлия Качан
ООО «НМС»
5/5
Замечательная компания, настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Отличное качество материалов и нанесения, вовлеченность команды в процесс и гибкость!
Дмитрий Кутузов
ООО «Партнер событий»
5/5