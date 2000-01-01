Огромная благодарность Merch Factory за качественный мерч для нашей организации. Отдельное спасибо менеджеру Эмили, профессионалу своего дела, очень внимательная,всегда на связи, ответит на любой вопрос. Качество изделий и печати на высоте.
Юлия Качан
ООО «НМС»
5/5
Заказывали мерчи с логотипом и надписью на спине, сделали очень быстро и качественно, отправили быстро в Смоленск, всегда на связи, вносят необходимые корректировки, если нужны. Добрые, понимающие. Советую!
Ольга Никитина
ООО «Техоборонэксперт»
5/5
Сделали очень оперативно, хотя сроки были всего пару недель. И даже на день раньше привезли. Качество хорошее. Спасибо!
Родион Зорин
ПАО «Вымпелком»
5/5
Заказали в Merch Factory худи и поло с логотипом компании. Отличное качество, четкий менеджмент, со сроками не подвели. Спасибо огромное от РА «Градус»
Мария Миргород
РА «Градус»
5/5
Очень приятные ребята: объяснили все нюансы, предлагали варианты, привезли образцы тканей в офис. Самая главная задача выполнена - сотрудникам понравились свитшоты и они их носят, спасибо!
Марина Журавлева
ООО «НС Ивент Менеджмент»
5/5
Замечательная компания, настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Отличное качество материалов и нанесения, вовлеченность команды в процесс и гибкость!
Дмитрий Кутузов
ООО «Партнер событий»
5/5
Заказывали мерчи с логотипом и надписью на спине, сделали очень быстро и качественно, отправили быстро в Смоленск, всегда на связи, вносят необходимые корректировки, если нужны. Добрые, понимающие. Советую!
Ольга Никитина
ООО «Техоборонэксперт»
5/5
Сделали очень оперативно, хотя сроки были всего пару недель. И даже на день раньше привезли. Качество хорошее. Спасибо!
Родион Зорин ПАО «Вымпелком»
5/5
Огромная благодарность Merch Factory за качественный мерч для нашей организации. Отдельное спасибо менеджеру Эмили, профессионалу своего дела, очень внимательная,всегда на связи, ответит на любой вопрос. Качество изделий и печати на высоте.
Юлия Качан ООО «НМС»
5/5
Замечательная компания, настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Отличное качество материалов и нанесения, вовлеченность команды в процесс и гибкость!